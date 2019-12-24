В Одесской ОГА выделили полтора миллиона на баскетбол 13 Новости

Исполняющий обязанности главы Одесской областной администрации Вячеслав Овечкин подписал распоряжение о выделении средств управлению физической культуры и спорта.

Об этом сообщили в пресс-службе ОГА.

Согласно распоряжению, предполагается выделение 1 миллиона 500 тысяч гривень на развитие баскетбола. Эти средства выделяются в рамках областной комплексной программы развития физической культуры и спорта в Одесской области на 2018-2020 годы.

Ранее глава Одесской областной администрации Максим Куцый подписал распоряжения об объявлении конкурсов, для выбора нового руководителя аппарата ОГА и начальника управления капитального строительства.

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