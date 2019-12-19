В Одесской ОГА объединяют два департамента — Максим Степанов 26 Новости

О такой оптимизации бывший руководитель области написал в своем facebook.

««Реформаторы» одесской ОГА объединили департамент здравоохранения с управлением спорта. В чем логика, друзья? В том, что люди, занимающиеся спортом, по статистике являются более здоровыми?

Если да, то с ужасом жду следующих ноу-хау. Ведь, следуя такой же логике, можно объединить, к примеру, департамент экологии и управление культуры. Первые будут следить за чистотой окружающей среды, вторые – за душевной. Бред, правда? Вот и я о том.

Такая же жо₽а была, когда я принял область. Было даже еще «гениальнее» — социалку тогда объединили со здравом. Завал был и там, и там. В двух, на минуточку, катастрофически важных сферах. Ну ок, разъединили, разгребли.

И вот опять…Это печально, поскольку мы говорим о двух кардинально разных структурных подразделениях; вместе с тем, с очень важными функциями. Жизненно важными и непересекающимися. Ребята из ОГА, «спорт» – это не только зарядка. Это и олимпийское направление, и строительство спортплощадок и многое другое. Про здрав я вообще молчу. Тем более, в период реформы…

Попробуйте все-таки начать «оптимизацию» с чего-то разумного, а не с объединения необъединямого и отмены тендеров на строительство амбулаторий. А если вы чего-то не знаете или не понимаете, мой номер телефона есть в приемной», — возмущен Степанов.

А еще это говорит о том. что новости из ОГА Максим Степанов может узнавать раньше, чем другой Максим — Куцый!

Да, кстати, а кто у нас зам. губернатора по гуманитарному направлению? Там и течет…

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