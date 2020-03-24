В Одесской области вынесли приговор водителю, который насмерть задавил лежащего пешехода 29 Криминал

Арцизский райсуд вынес приговор мужчине, который в ноябре 2018 года задавил лежащего пешехода.

Об этом СМИ узналт из судебного реестра.

Трагедия произошла 4 ноября 2018 года, примерно в 4:30 утра. Водитель «ВАЗ-2105» ехал по улице Бессарабской в селе Главани. В это время между домами №39 и 44 лежал пешеход. Он был очень пьян и находился прямо поперек дороги.

Водитель «ВАЗ» не был внимательным и просто переехал пешехода. Тот получил серьезные травмы. Мужчина был еще жив, но к приезду скорой он скончался. СМИ сообщали, что ему было всего 20 лет.

В решении значится, что участок был освещен, а у водителя не было прав. Обвиняемый признал свою вину. По его словам, после осознания произошедшего он уехал с места ДТП, чтобы оставить автомобиль и вызвать фельдшера.

Арцизский райсуд приговорил последнего к трем годам лишения свободы. При этом у обвиняемого есть годовалый ребенок.

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