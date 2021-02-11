В Одесской области водитель переехал лежавшего на дороге мужчину 6 Новости

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 45-летний житель поселка Ивановка.

Как сообщает пресс-служба правоохранителей, накануне около 18:00 на автобусной станции 47-летний водитель Toyota наехал на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой.

По словам водителя, мужчина лежал на земле и его не было видно из-за плохого освещения.

Полные обстоятельства происшествия полицейские еще устанавливают. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.