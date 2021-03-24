В Одесской области скончалась привитая от коронавируса военнослужащая

44-летняя Инна Нарожная скончалась в пгт Черноморское 23 марта спустя два дня после прививки от коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.
Около 17:20 военнослужащая потеряла сознание на улице. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть.
В настоящее время тело доставлено в бюро судмедэкспертиз, где установят причины смерти и выяснят, была ли она связана с вакцинацией.
В ОГА сообщают, что в один день с Инной Нарожная были привиты 120 военнослужащих, пока все они чувствуют себя хорошо. У погибшей, о данным ОГА, имелись хронические сердечно-сосудистые заболевания.