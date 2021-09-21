В Одесской области рецидивист зверски зарезал пожилую женщину 39 Криминал, Новости

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 67-летней жительницы села Надеждовка Болградского района.

Ее тело с рублеными ранами утром на улице обнаружили односельчане и сообщили о происшествии в полицию.

Отрабатывая версии жестокого убийства, полицейские в течение нескольких часов установили и задержали ранее судимого за аналогичное преступление 45-летнего местного жителя.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к этому преступлению.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас задержанный ждет избрания меры пресечения.