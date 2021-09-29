В Одесской области ректор попался на взятке 42 Криминал, Новости

Подольские полицейские уличили 54-летнего ректора одного из учебных заведений Одесской области — он требовал от студента взятку в обмен на успешную сдачу сессии.

Прекратили противоправную деятельность мужчины следователи Подольского районного управления полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований в Одесской области.

Ректора задержали сразу после получения 4000 гривен и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.