В Одесской области пятеро мужчин забили знакомого до смерти, спрятали тело в багажнике, а затем рассказали, что нашли труп 19 Криминал, Новости

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, пятеро нетрезвых жителей села в Измаильском районе ехали в авто, заметили на улице знакомого, с которых у них был конфликт, избили его и посадили в машину. Долгое время жертву удерживали в чужом доме и били. Когда от полученных повреждений мужчина скончался, сообщники положили его тело в багажник автомобиля, а на следующий день рассказали сельскому голове, что «нашли» труп в транспортном средстве.

Вскоре злоумышленников задержали. Указанное событие в полиции квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство (ст. 115) и незаконное лишение свободы (ст.146). Фигурантам уже сообщили о подозрении и отправили под стражу.

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