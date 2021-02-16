В Одесской области пропал подросток 22 Новости

Полицейские Одесской области разыскивают Андрея Ермоленко, 2003 года рождения, который 12 февраля уехал в Черноморск на обучение и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Одесской области.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет в вязаную темно-синюю жилетку, черные тактические джинсы, черную куртку, черную шапку с надписью «Polic».

Имеющих информацию о местонахождении пропавшего просят звонить в отделение полиции № 1 Одесского РУП № 2 по телефону (048) 779 49 38 или по спецлинии «102».