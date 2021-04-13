В Одесской области произошло двойное убийство 19 Новости

Полицейские устанавливают обстоятельства убийства в Подольске 45-летней женщины и 57-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, тела с признаками насильственной смерти обнаружила соседка погибших.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются.