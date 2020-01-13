В Одесской области продавали поддельные лекарства по 10 тысяч за пачку 97 Новости

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины блокировали деятельность ОПГ, причастной к масштабному подпольному производству фальсифицированных лекарственных средств (нейростимуляторов).

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что для изготовления подделок подозреваемые специально оборудовали один этаж частного дома в Харьковской области, а продавали свой «товар» через целую сеть знакомых фармацевтов и аптек на территориях Киевского Одесского, Львовского и других регионов Украины. Кроме того, велась торговля и через интернет.

«Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. грн., и по предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч», — рассказали правоохранители.

К настоящему времени они уже провели обыски фигурантов соответствующего уголовного производства по ст. 321-1 УК Украины и изъяли оборудование для производства фальсификата, а также ампулы и упаковки для фасовки и готовые препараты, в том числе наркосодержащие. Кроме того, указанные «лекарства» изъяты и из всех розничных аптечных сетей.

Следствие продолжается.

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