В Одесской области посадили мужчину, который пьяным насмерть сбил беременную 44 Криминал, Новости

Котовский райсуд вынес приговор мужчине, который сбил беременную девушку и подростка.

Об этом СМИ узнали из судебного реестра.

Трагедия произошла вечером 9 июня 2017 года. Будучи пьяным, водитель «ВАЗ 21063» ехал по улице Железнодорожников в Подольске. Он приближался к дому №71, когда совсем рядом по обочине шли девушка с парнем с велосипедами. Водитель был невнимательным и сбил пешеходов. Ими оказались беременная и парень-подросток.

Пострадавшие получили серьезные травмы, но были еще живы. Водитель, у которого впоследствии обнаружили 1,89 промилле алкоголя в крови, пытался завести машину, но его остановили свидетели. Мужчины, оказавшиеся рядом, вытащили виновника ДТП из автомобиля.

«Был слышен запах спиртного, [он] шатался, еле стоял на ногах. [Водитель] вел себя очень агрессивно, пытался сбежать», — рассказал один из свидетелей. Когда мужчину спросили, понял ли он, что наделал, тот ответил: «Сбил, ну и сбил».

Пострадавших госпитализировали. Девушка умерла в больнице в тот же день, а парень выжил.

В суде мать погибшей рассказала, что ее дочь училась в медицинском училище и встречалась с парнем-военнослужащим. На момент трагедии девушка была на позднем сроке беременности.

«Дочь строила планы на будущее, собиралась родить ребенка, создать семью, завершить учебу», — рассказать мать. По ее словам, обвиняемый даже не попросил у нее прощения.

По словам матери парня, после ДТП ее сын очень плохо себя чувствовал, у него болела спина. Мальчик все время находился в тревожном состоянии и плохо спал по ночам.

20 января Котовский райсуд вынес приговор по этому делу. Он постановил посадить обвиняемого на восемь лет. При этом два с половиной года, которые мужчина провел в СИЗО, засчитали в срок наказания.

Помимо этого, суд обязал водителя заплатить 600 тысяч гривен моральной компенсации матери погибшей девушки.

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