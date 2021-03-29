В Одесской области полыхали камыши на 2 гектарах 16 Новости

28 марта в 19:07 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Измаиле на территории Лебяжьего озера произошло возгорание камыша.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, спасатели локализовали пожар в 20:28 и ликвидировали его в 21:15 на площади 2 га.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

СМИ сообщают, что в этот же день на данной территории был обнаружен труп бездомного.