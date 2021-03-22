В Одесской области погибла выскочившая на дорогу 13-летняя девочка

22.03.2021 16:14
12
Новости

37-летний житель Одессы на автомобиле Citroen совершил на трассе Одесса — Южный наезд на 13-летнюю жительницу Лиманской поселковой громады.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области.

Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в областную клиническую больницу, где через несколько часов она умерла.

По словам водителя, девочка выбежала на проезжую часть неожиданно и он не успел вовремя притормозить. Мужчина был трезв.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Рассказать

Читайте также

Украина и Венгрия: языковые нормы
06.06.2018
603
Новости
Минобразования Украины начало конструктивные переговоры с венгерской стороной по вопросам имплементации спорной языковой статьи закона об образовании. Как ...