В Одесской области погибла выскочившая на дорогу 13-летняя девочка 12 Новости

37-летний житель Одессы на автомобиле Citroen совершил на трассе Одесса — Южный наезд на 13-летнюю жительницу Лиманской поселковой громады.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области.

Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в областную клиническую больницу, где через несколько часов она умерла.

По словам водителя, девочка выбежала на проезжую часть неожиданно и он не успел вовремя притормозить. Мужчина был трезв.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители начали производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.