В Одесской области подросток вспорол себе живот без видимых причин 249 Новости

15-летний житель Тарутинского района Одесской области нанес себе ножевую рану живота и скончался от острой кровопотери.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Раненого парня обнаружил в его комнате младший брат. Мальчик немедленно позвал на помощь мать, а та — врачей. Несмотря на все их усилия, спасти пострадавшего не удалось.

Семья погибшего по месту жительства характеризуется положительно. По словам родственников, в их семье конфликтов не было и намерений покончить жизнь самоубийством подросток не высказывал.

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.