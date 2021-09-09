В Одесской области почтальон присвоила пенсии и соцвыплаты 12 человек 36 Криминал, Новости

Подольские полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей 28-летней женщины-почтальона, которая присвоила чужие деньги и подделала официальные документы.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, она завладела пенсионными и социальными выплатами 12 жителей одного из населенных пунктов Кодымской ОТГ. Чтобы скрыть преступление, злоумышленница фальсифицировала подписи получателей и передавала поддельные документы в почтовое отделение.

Действия обвиняемой следователи квалифицировали по частям 1 и 3 статьи 191 (присвоение имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и частями 1, 3 и 4 статьи 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Около 34 тысяч гривен убытков женщина возместила на этапе досудебного следствия. Окончательное решение о ее наказания будет принимать суд. Согласно действующему законодательству, ей грозит до 8 лет тюрьмы.