В Одесской области пенсионер забил до полусмерти собаку, в ответ его избили дохлой курицей 96 Новости

Полицейские Одесской области начали производство по фактам жестокого обращения с животными и умышленных телесных повреждений после инцидента с избиением собаки в селе Холодная Балка Беляевского района.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

В полицию с заявлением обратилась 56-летняя жительница Беляевского района и сообщила, что 67-летний мужчина, который живет неподалеку от нее, граблями избил ее собаку и теперь животное находится на лечении в ветклинике.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что гражданин, о котором шла речь, сделал это, потому что поймал хаски соседки в своем хозяйственном помещении, где тот подушил около 20 голов птицы.

По словам мужчины, животное приносит ему вред не первый раз, потому что постоянно бегает голодным.

Также полицейские узнали, что хозяйка собаки обратилась за помощью не только в милицию, но и к зоозащитникам. После этого к мужчине приехали неизвестные, избили его (в том числе тушкой курицы) и бросили в снег.

Стало известно, что местные жители подготовили листовки с фотографией живодера и обещают заклеить ими все село.

С целью полного и объективного установления обстоятельств происшествия полицейские начали производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) и ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.