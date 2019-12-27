В Одесской области новые системы подсветки пешеходных переходов ломают и разбирают на запчасти

На дорогах Одесской области начали устанавливать современные системы подсветки пешеходных переходов на солнечных батареях, но их почти сразу ломают воры.
По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, подсветка на автодороге Р55 в селе Калиновка Лиманского района, к примеру, не простояла и двух недель.
Руководитель облавтодора подчеркнул, что аналогичные системы для безопасности пешеходов в этом году начали устанавливать по всей стране за счет дорожного фонда, но только жители нашего региона умудрились испортить их так быстро.
«Одесская область стала исключением в том, что в ней единственной из всей Украины начали банально воровать запчасти этих систем», — заключил он.