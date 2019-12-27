В Одесской области новые системы подсветки пешеходных переходов ломают и разбирают на запчасти 40 Новости

На дорогах Одесской области начали устанавливать современные системы подсветки пешеходных переходов на солнечных батареях, но их почти сразу ломают воры.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области Олега Вариводы, подсветка на автодороге Р55 в селе Калиновка Лиманского района, к примеру, не простояла и двух недель.

Руководитель облавтодора подчеркнул, что аналогичные системы для безопасности пешеходов в этом году начали устанавливать по всей стране за счет дорожного фонда, но только жители нашего региона умудрились испортить их так быстро.

«Одесская область стала исключением в том, что в ней единственной из всей Украины начали банально воровать запчасти этих систем», — заключил он.

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