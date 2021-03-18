В Одесской области начали производить комплектующие для электрокаров 14 Новости

В городе Рени Одесской области заработал цех по производству катушек для электромобилей.

Как сообщила ассоциация украинских автопроизводителей «Укравтопром», производство комплектующих для электромобилей открыло ООО «Мовигрупп-Бешикташ», основанное гражданином Италии Флавио Марчиоро, гражданкой Румынии Екатериной Ловина и украинском Иваном Мерличем.

По словам последнего, на предприятии собирают катушки для электрокаров, которые предназначены для автоматического поднятия стекла и его очистки.

Пока на производстве работают 25 человек, к лету количество работников увеличат до 80-90 человек.

Первые катушки планируют собрать и отправить на проверку в Румынию через несколько недель. После этого они пройдут проверку в Италии.