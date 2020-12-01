В Одесской области мужчина по пьяни зарезал мать 302 Новости

Сотрудники Тарутинского отделения полиции задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения своей матери.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Во время застолья дома у потерпевшей между ней и сыном, который приехал в гости, началась ссора. В разгар конфликта молодой человек схватил нож и ударил мать в шею.

Утром мужчина обнаружил женщину мертвой и сообщил о ее смерти в Тарутинский отделение полиции. Несмотря на то, что подозреваемый пытался убедить правоохранителей, что мать умерла своей смертью, судебно-медицинские эксперты установили, что ее причиной стала острая кровопотеря от полученной травмы сосудов.

Полицейские сообщили правонарушителю о подозрении по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, фигуранту грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.