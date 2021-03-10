В Одесской области мотоблок с пьяным водителем и детьми упал в реку 17 Новости

24-летний житель села Дальничень Белгород-Днестровского района не справился с управлением мотоблока с прицепом, в котором ехала женщина с детьми, и допустил падение сельхозтехники в реку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области.

В результате аварии пострадали все, кто сидел в прицепе. В больнице 35-летней женщине диагностировали перелом плеча, 7-летнему мальчику — перелом предплечья, а 11-летней девочке — сотрясение головного мозга. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Водителя правоохранители проверили на содержание алкоголя в крови, результат показал 2,21 промилле.

За управление мотоблоком в состоянии опьянения полицейские составили административный протокол в отношении водителя, а по факту нарушения им правил безопасности дорожного движения начали производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается следствие.