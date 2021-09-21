В Одесской области машина сбила пешехода на неосвещенном участке дороги 40 Люди, Новости

Полицейские расследуют смертельное ДТП в Раздельнянском районе.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, накануне около 21 часа недалеко от Раздельной Volkswagen Caddy под управлением 35-летнего водителя наехал на пешехода, который шел по проезжей части на неосвещенном участке дороги. От полученных травм мужчина, личность которого пока не установлена, погиб на месте.

Водителя проверили на содержание алкоголя в крови, медицинский осмотр показал, что он был трезв. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.