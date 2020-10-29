В Одесской области изъяли очередную крупную партию наркотиков

Служба безопасности Украины перехватила в порту Южный Одесской области партию кокаина из Южной Америки стоимостью почти в 10 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
50 килограммов наркотиков были расфасованы в брикеты и перевозились в контейнере с фруктами.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).
«Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов», - сообщили в областном СБУ.