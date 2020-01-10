В Одесской области избитая военнослужащая боится возвращаться в свою воинскую часть 95 Люди, Новости

Рядовая одной из воинских частей Наталья Кулиш, которую в конце прошлого года избила сослуживица, сообщает, что ей поставили ультиматум — либо её выписывают из военного госпиталя и возвращают на службу, где произошло ЧП, либо она подписывает согласие на проведение психиатрического осмотра.

Военнослужащая опасается, что врачи вынесут ложный диагноз и её уволят со службы, что навредит её карьере. Возвращаться же в воинскую часть, где у неё остался неразрешённый конфликт с командованием и сослуживцами, девушка тоже боится. 25 декабря в одесский военный госпиталь приезжал заместитель Министра обороны Иван Руснак, который пообещал девушке лечение за счёт бюджетных денег и перевод в другую воинскую часть. Но 9 января ситуация изменилась — заведующий отделением стоматологии Виктор Мазур выдал Кулиш направление в санаторий на проведение психиатрического обследования. По словам военнослужащей, в случае отказа Мазур пообещал выписать девушку из госпиталя, после чего она вернётся в воинскую часть.

«Раньше мне обещали поставить протезы 2 января. Теперь говорят, что только через два месяца, когда всё заживёт. Сегодня сказали, что направляют в санаторий и поставили ультиматум: либо я еду в санаторий с этим обследованием, в котором могут написать что угодно, либо меня сегодня выписывают. Слова не сдержали. С переводом тоже тишина. Всё затихло», — отметила Кулиш.

В оперативном командовании «Юг» корреспонденту Odessa.online сообщили, что документы на перевод Кулиш действительно есть, однако подписать их они не могут из-за бюрократических процедур. Сперва должно закончиться расследование ГБР.

«После выписки из госпиталя Кулиш получит отпуск на реабилитацию. Позже она сможет взять плановый отпуск за 2020 год во избежание дальнейшего конфликта с сослуживцами. Возможно, к тому времени завершится расследование и мы сможем подписать её перевод. Сейчас сделать этого мы не можем из-за бюрократических процедур. Сначала правоохранительные органы должны дать правовую оценку случившемуся конфликту», — заявил начальник пресс-центра оперативного командования «Юг» Виталий Соколенко.

Оперативное командование также сделало официальное заявление по поводу слов Кулиш на своей странице в Facebook. Руководство считает данный конфликт личным между двумя военнослужащими и отрицает факт разворовывания сухих пайков со склада воинской части, о которых заявляла Кулиш.

Напомним, солдат контрактной службы воинской части Наталья Кулиш обвиняла командование части в ряде экономических преступлений, а 14 декабря у неё случился конфликт с сослуживицей, который закончился для Натальи сотрясением мозга и двумя выбитыми зубными имплантами. В данный момент девушка чувствует себя удовлетворительно.

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