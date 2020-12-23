В Одесской области ищут убийцу с охотничьим ружьём 271 Новости

Полицейские Одесской области расследуют убийство жителя Подольска и принимают меры для задержания подозреваемого в преступлении.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в области, в Окнянском районе к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из её салона вышел мужчина и выстрелил из охотничьего ружья в сидящего в ВАЗе мужчину.

От полученного ранения он скончался до приезда скорой. Правонарушитель с места происшествия скрылся.

Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

Для розыска и задержания злоумышленника в действие введена специальная полицейская операция «Сирена», работу правоохранителей координирует развернутый в Главном управлении ситуационный центр.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.