В Одесской области горела свалка 18 Новости

13 июня в 13:13 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание мусоросвалки.

Сотрудники ГСЧС вместе с работниками местной пожарной команды локализовали огонь в 15:10 и в 16:25 ликвидировали его на площади 0,2 га, предотвратив распространение на значительную площадь свалки.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от спасателей 5 человек личного состава и 1 единица основной пожарной техники.

Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.