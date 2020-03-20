В Одесской области главврачу центра медико-санитарной помощи вручили подозрение в растрате 200 тысяч 15 Новости

Руководитель медучреждения подделал документы на проведение капремонта амбулатории.

И.о. главного врача одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи в Одесской области предъявили подозрение в служебном подлоге и растрате бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области. По данным следствия, руководитель медучреждения и директор подрядной организации составили и подписали акты приема выполненных строительных работ. В документах были указаны недостоверные сведения о стоимости и объеме работ по капитальному ремонту здания амбулатории общей практики семейной медицины.

В дальнейшем на основании «липовых» бумаг на расчетный счет подрядной организации были переведены деньги на ремонтные работы, которые фактически не были выполнены. Таким образом, государству был нанесен ущерб в размере 200 тысяч гривен. По данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст.366 и ч.4 ст.191 УК Украины.

Отметим, что, по информации СМИ, речь идет об и.о. главврача Арцизского центра первичной медико-санитарной помощи.

Источник