В Одесской области директора завода привлекают к уголовной ответственности за то, что не платил рабочим 37 Новости

Прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры сообщили о подозрении главе правления акционерного общества по производству медицинских изделий из полимерных материалов.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное частью 2 ст. 175 УК Украины — «невыплата заработной платы».

На счета предприятия регулярно поступали деньги, достаточные для выплаты в полном объеме зарплаты всем работникам. Несмотря на это, в течение двух месяцев, с сентября по декабрь 2019 года, руководитель сознательно не платил четырем сотням сотрудников и, кроме того, не выдал выходное пособие 20 людям, которые уволились. Вместо этого средства использовались не по назначению. На них выплачивались налоги, закупалось сырье, оплачивалась электроэнергия и так далее.

Всего завод задолжал работникам 3,5 млн грн.

По данным «Думской», речь идет о председателе правления белгород-днестровского ПАО «Предприятие по производству медицинских изделий из полимерных материалов «Гемопласт» Богдане Подгорном. Перебои с выплатой зарплат были на заводе и раньше. В апреле прошлого года работники устраивали забастовку, после которой с ними рассчитались.

Кроме того, у предприятия есть долги и по налогам.

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