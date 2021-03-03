В Одесской области будут судить 4 разбойников, нападавших на частные дома

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех жителей.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Следствием установлено, что летом прошлого года они совершили три разбойных нападения на частные дома граждан в Одессе и области с применением насилия. Одним из пострадавших является судья одного из районных судов области.
Разбойники проникали в дома ночью, связывали хозяев, били и требовали ценные вещи и сбережения. Общая сумма ущерба составила более миллиона гривен.
Теперь сообщникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.