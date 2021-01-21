В Одесской области арестовали подозреваемого в участии в террористической организации «ЛНР» 118 Новости

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры судом взят под стражу 31-летний уроженец Луганской области, подозреваемый в участии в террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в 2014-2016 годах гражданин Украины способствовал деятельности «ЛНР».

Так, в октябре 2014 года подозреваемый находился в составе подразделения террористической организации «ЛНР» — Инспекции дорожного движения, где обеспечивал безопасность дорожного движения на оккупированной РФ территории Луганщины.

В дальнейшем, в октябре 2015 вступил в ряды так называемого «Министерства государственной безопасности ЛНР».

Находясь на штатной должности в «МГБ ЛНР», с оружием в руках выполнял задачи по обеспечению пропускного режима на КПП, через который на территорию Украины незаконно поставлялась российская военная техника и вооружение.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).