В Одесской области арестовали мужчину, развращавшего свою 5-летнюю дочь 15 Новости

По ходатайству ювенальных прокуроров Березовской окружной прокуратуры взят под стражу 30-летний житель Николаевского района, подозреваемый в развращении малолетней.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в ноябре прошлого года мужчина у себя дома совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочери.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Березовского райотдела ГУНП в Одесской области (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

За это преступление закон предусматривает до 8 лет заключения.