В Одесской области 423 новых случаев COVID-19 и шестеро умерших 66 Новости

23 628 жителей Одесской области заболели коронавирусом с начала пандемии, умерли 359 человек, а выздоровели 10 000 599.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации со ссылкой на данные лабораторного центра COVID-19.

Новые летальные случаи зафиксированы в: Одессе - три, Черноморске - один, один в Березовском районе и один в Беляевском.

В Украине по состоянию на 29 октября 370 тысяч 417 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6868 летальных, 151 632 пациента выздоровели. За сутки в стране зафиксировано 7 342 новых случая, выздоровели 2 тыс. 990 пациентов.