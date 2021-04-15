В одесской мэрии вспышка ковида — здание закрыли на карантин и дезинфекцию

В административном здании Одесского городского совета на Думской площади началась дезинфекция, которая будет проводиться до 15:45 пятницы, 16 апреля.

Решение об этом было принято на внеочередном заседании муниципального оперативного штаба в среду.

Кроме того, до 25 апреля сотрудники мэрии отправлены по домам, а точнее, переведены на дистанционный режим работы — в своих кабинетах останутся только заместители городского головы и специальные дежурные в ведомствах. А запланированная на 28 апреля сессия должна проходить в закрытом режиме, то есть без журналистов и общественников.