В Одесской мэрии провели обыски 15 Новости

Одесское отделение Национального антикоррупционного бюро Украины провело 25 февраля серию обысков в различных подразделениях Одесского горсовета.

Обыски прошли в управлении государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) и юридическом департаменте. Кроме того, по неподтверждённой информации, обыскивали также рабочие кабинеты вице-мэров Павла Вугельмана и Светланы Бедреги.

По информации ряда СМИ, обыски проходили в рамках дела о строительстве ЖК «Гринвуд» на Французском бульваре. НАБУ подозревает, что документы на земельный участок под комплексом, а также разрешения на его строительство были выданы незаконно.

Глава ГАСКа Александр Авдеев подтвердил факт обысков на своей странице в Facebook. «Действительно, сегодня ко мне домой пришли по поводу приобретения апартаментов моей сестрой еще в 2014 году, когда даже не работал в ГАСКе», — написал он.