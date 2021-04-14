В Одесской мэрии опасаются ухудшения ситуации с ковидом из-за потока туристов

Муниципальные власти Одессы не смогут закрыть город для туристов, несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в Украине.

Об этом сообщил первый вице-мэр города Михаил Кучук.

«Нас никто не будет спрашивать. Я так понимаю, что все города Украины рванут в Одессу. Потому что за границу уже мало кого пускают сегодня… А мы даже не в состоянии закрыть по решению правительства рестораны и бары, не имеющие права работать. Это дело полиции, мы же своими сотрудниками не можем — нет ни прав, ни возможностей», — рассказал чиновник в интервью телеканалу «Первый городской».

Он напомнил, что заболеваемость в городе растет и Украина вышла на первое место в Европе по степени заражения коронавирусом.

Михаил Кучук посетовал на то, что на побережье мало кто носит маски и что в больницах мало мест.

«Если возле моря гуляет семья, два человека с ребенком, и они без маски, то еще можно понять. Но когда идет толпа или очередь за кофе, и все без масок друг к другу вплотную, то это, конечно, безобразие», — констатировал он.