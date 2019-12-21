В Одесской мэрии обсудили реконструкцию Французского бульвара, но ни до чего не договорились 53 Новости

На заседании городского координационного совета по вопросам сохранения культурного наследия 21 декабря обсудили вопрос реконструкции Французского бульвара, но решили лишь, что тема сложная и требует глубокой проработки.

Заседание проходило в несколько напряжённой обстановке. Дело в том, что накануне заседания ряд СМИ и блогеров опубликовали проект реконструкции, якобы разработанный мэрией. Он предполагал расширение Французского бульвара до четырёх полос и ликвидацию выделенной линии движения трамваев.

Проект встретил ожидаемо негативную реакцию в социальных сетях, так что с самого начала глава городского управления охраны культурного наследия Павел Остапенко счёл нужным разрядить обстановку, заверив, что опубликованные эскизы не являются частью утверждённого проекта. Такового, по словам Остапенко, пока вообще нет, и его только предстоит разработать. Причём Остапенко выразил мнение, что для этого неплохо бы провести международный архитектурный конкурс.

Так как выяснилось, что пока обсуждать, собственно, нечего, разговор быстро перешёл на смежные темы: хаотическую застройку Французского бульвара и тому подобное. Так, Остапенко сообщил, что существующий план зонирования территорий не предусматривает какие-либо ограничения на высоту зданий, которые строятся на бульваре. Это вызвало возмущение собравшихся представителей общественности, и Остапенко попытался их успокоить, сообщив, что этот вопрос, возможно, будет решён при утверждении детального плана территории бульвара, который, по его словам, сейчас разрабатывается.

Единственным, до чего договорились участники встречи, стал вопрос о запрете въезда грузовиков на бульвар. Вообще-то соответствующее решение принимали уже несколько раз: впервые его ещё в 2013 году подписал городской голова Алексей Костусев. Распоряжение так и осталось нереализованным. Координационный совет решил направить в исполком горсовета письмо с просьбой всё-таки не пускать на бульвар грузовой транспорт. Посмотрим, что из этого выйдет.

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