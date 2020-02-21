В Одесской мэрии еще не определились, как будут ремонтировать Пантелеймоновскую 47 Места, Новости

Хотя состояние дорожного покрытия и трамвайных путей на этой улице плачевное, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета не имеет даже проекта ремонта улицы Пантелеймоновской.

Одесситам не стоит ожидать ремонта улицы Пантелеймоновской в ближайшие годы – на данный момент у Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета пока нет даже проекта ремонта или реконструкции этой улицы в центральной части города.

Это признал заместитель начальника Управления дорожного хозяйства Одесского горсовета Андрей Сандул.

Чиновник говорит, что на данный момент у УДХ есть только наработки, касающиеся капитального ремонта или реконструкции улицы, а вот готового проекта еще нет.

Заметим, что дорожное покрытие на улицы Пантелеймоновской, по которой курсирует много общественного транспорта весьма плачевное – на проезжей части масса выбоин и ям. Далеко не в лучшем состоянии и трамвайная инфраструктура – на Пантелеймоновской неднократно случались сходы трамвайных вагонов с рельсов.

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