В одесской коммуналке чуть не сгорела 17-летняя девочка 18 Новости

16 февраля в 7:54 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Конной.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит электрощитовая в общем коридоре коммунальной квартиры на третьем этаже четырехэтажного дома.

Пожарные локализовали возгорание в 08:05 и ликвидировали в 08:15 на площади 10 кв.м.

Во время тушения пожара специалисты ГСЧС спасли из задымленной квартиры пострадавшую 17-летнюю девушку и передали ее медикам.

От ГСЧС привлекалось 5 единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.

А накануне в 20:11 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Окнянский район, с. Малаевцы, ул. Цветочная, 8.

По прибытию к месту вызова спасатели обнаружили возгорание домашнего имущества в частном жилом доме. Пожар был локализован в 20:34 и ликвидирован в 20:43 на площади 2 кв.м.

В результате пожара погиб хозяин 1959 г.р. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 4 человека личного состава.