В одесской инфекционке появится своя ПЦР-лаборатория: объявлен тендер 252 Новости

Городское Управление капитального строительства объявило тендер на ремонт одного из корпусов Одесской инфекционной больницы. Там планируют открыть ПЦР-лабораторию. Аукцион по выбору подрядчика проведу 17-го сентября.

Стоимость работ оценили в 9.47 млн грн. Их должны закончить до конца 2021-го года. Оборудование для лаборатории мэрия купит за 2.1 млн грн.

Сейчас в Одессе все ПЦР-лаборатории частные. Для получения результатов городские больницы вынуждены отправляют анализы в Киев. Своя ПЦР-лаборатория позволит одесским врачам диагностировать коронавирус быстрее. В планах медиков использовать оборудование будущей ПЦР-лаборатории для выявления и других инфекционных заболеваний.

Источник: dumskaya.net