В одесской инфекционке — 86 ковид-больных в тяжелом состоянии 113 Новости

81 462 случая COVID-19 зарегистрировано на утро 1 февраля в Одесской области.

По информации Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины, из них 36 288 человек —‌ у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрирован 71 новый случай заболевания, из них 26 —‌ у одесситов.

По данным на 1 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 135 пациентов с COVID-19, из них 49 человек находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 86 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

24 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 26 человек —‌ в ГКБ №10, 35 человек —‌ в городской больнице №5, трое детей —‌ в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 31 января, в опорных больницах Одессы свободные 340 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, девочка находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 75 жителей Одессы.

На данный момент в Одессе зарегистрировано 32 424 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3199 одесситов.