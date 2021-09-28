В Одесский порт зашел первый за два года круизный лайнер 112 Места, Новости

Лайнер Sea Dream II с 60 туристами из США и Канады прибыл 28 сентября из румынской Констанцы к причалу Одесского морского вокзала.

Судно, построенное в 1985 году, относится к классу мегаяхт. Его длина – 105 метров, оно вмещает до 115 пассажиров и 94 членов экипажа.

Судном владеет компания Sea Dream Yacht Club. Оно совершает круизы из Греции по Средиземному и Черному морям под флагом Багамских островов.

С 2016 года из-за повышенной опасности в регионе, а впоследствии из-за пандемии, в Одессу только два раза заходило пассажирские иностранные лайнеры – в 2017-м и 2019-м годах. На следующий год порт получил 31 заявку от круизов.

Посмотреть на Sea Dream II вживую можно до обеда среды. Затем оно отбудет в болгарскую Варну.