В Одесский порт доставили 4 тонны веществ, из которых делают кокаин и героин 34 Криминал, Новости

В Одесский порт доставили груз с 4 тоннами веществ, используемых при изготовлении кокаина и героина. Об этом сообщили сотрудники таможни.

Почти 4 тонны прекурсоров обнаружили в грузе, который прибыл из Турции. По бумагам это был клей, однако таможенники отобрали пробы и нашли в них толуол и ацетон, используемые для изготовления кокаина и героина.

Эти вещества полностью не запрещены, однако для их перемещения нужна лицензия. У предприятия-получателя, однако, никаких разрешительных документов не было.

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