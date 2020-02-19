В Одесский порт доставили 4 тонны веществ, из которых делают кокаин и героин

В Одесский порт доставили груз с 4 тоннами веществ, используемых при изготовлении кокаина и героина. Об этом сообщили сотрудники таможни.
Почти 4 тонны прекурсоров обнаружили в грузе, который прибыл из Турции. По бумагам это был клей, однако таможенники отобрали пробы и нашли в них толуол и ацетон, используемые для изготовления кокаина и героина.
Эти вещества полностью не запрещены, однако для их перемещения нужна лицензия. У предприятия-получателя, однако, никаких разрешительных документов не было.