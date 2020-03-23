В Одесских трамваях и троллейбусах временно отменяют льготы 125 Люди, Новости

Чтобы пожилые одесситы во время карантина сидели дома и меньше передвигались на общественном транспорте, в электротранспорте Одессы на период карантина отменили льготы на проезд.

Речь идет о тех льготах на проезд в городском общественном транспорте, которые предоставляются в полномочиях местных властей – прежде всего, бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах для пенсионеров по возрасту. Отмена именно этой льготы, как это сделано в качестве временной экстренной меры во многих городах Украины, позволит “удержать гривной” дома тех пенсионеров, которые в период карантина без особой надобности едут куда-либо. Ведь именно пожилые люди имеют наибольший риск летального исхода при заражении коронавирусом.

Несмотря на то, что 20 марта исполком не стал рассматривать данный вопрос, уже сегодня, 21 марта, вице-мэр Одессы Павел Вугельман в своем видеообращении анонсировал, что с понедельника 23 марта в одесских трамваях и троллейбусах до окончания периода карантина будет отменен бесплатный проезд для льготников. Пенсионеры будут оплачивать проезд на общих основаниях. “Данная отмена льгот пройдет исключительно на период действия карантина. Мы призываем всех людей, особенно пожилого возраста, оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом” – заявил Павел Вугельман.

Отметим, что многие города пошли еще дальше, и полностью прекратили обычные пассажирские перевозки городским общественным транспортом. Так уже сделали в Черновцах, Луцке, Ивано-Франковске и Черкассах, а с завтрашнего дня вводят в Киеве. При этом трамваи, троллейбусы и автобусы осуществляют лишь специальные перевозки – медработников, правоохранителей, спасателей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек по специальным пропускам или служебным удостоверениям.

Одесский общественный транспорт тем временем продолжает работу в ограниченном режиме – не более 10 пассажиров в салоне. Количество трамваев и троллейбусов – как обычно, а на некоторых направлениях даже больше. Количество автобусов – около трех четвертей от нормы. В депо и на конечных остановках транспорт проходит тотальную дезинфекцию.

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