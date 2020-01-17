В одесских больницах лежат более 300 больных гриппом и ОРВИ 77 Люди, Новости

Общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе вырос по сравнению с предыдущей неделей.

При этом заболевали в основном взрослые, а заболеваемость среди детей осталась практически на уровне.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 294,5 на 100 тысяч населения, что ниже эпидпорога (512,8) на 42,6 %, сообщили в Одесском лабораторном центре Минздрава.

В стационары госпитализированы 305 больных, в т. ч. 234 ребёнка.

По данным отчётов лечебно-профилактических учреждений, с начала эпидсезона было привито 7072 человека (4896 их них — из групп риска).

Источник