В одесских больницах лежат более 300 больных гриппом и ОРВИ

Общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе вырос по сравнению с предыдущей неделей.
При этом заболевали в основном взрослые, а заболеваемость среди детей осталась практически на уровне.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 294,5 на 100 тысяч населения, что ниже эпидпорога (512,8) на 42,6 %, сообщили в Одесском лабораторном центре Минздрава.
В стационары госпитализированы 305 больных, в т. ч. 234 ребёнка.
По данным отчётов лечебно-профилактических учреждений, с начала эпидсезона было привито 7072 человека (4896 их них — из групп риска).