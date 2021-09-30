В Одессе завершается подготовка к отопительному сезону 36 Новости

Специалисты КП «Теплоснабжение города Одессы» завершают подготовку к отопительному сезону 2021-2022 гг.

По состоянию на 1 сентября тепловики подготовили все свои 144 котельные к запуску. Была проведена работа по замене труб на тепловых сетях. Заменено 3 409 погонных метров коммуникаций, что на 1000 погонных метров больше, чем в прошлом году. Эта работа будет продолжаться до 1 ноября.

В планах тепловиков — замена труб по улице Краснова на участке от ул. Артиллерийской до ул. Транспортной.

«Мы провели анализ качества подачи тепла в этом районе и установили, что потребители получают услугу в неполном объеме из-за теплопотери, поэтому замена коммуникаций на этом участке улучшит качество подачи тепла», — отметила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских на аппаратном совещании в мэрии 27 сентября.

Также в ходе проведенных гидравлических испытаний было выявлено более 700 повреждений, которые устранялись в течение летнего сезона.

Решением сессии Одесского городского совета 15 сентября были выделены средства, необходимые для начала отопительного сезона. А КП «Теплоснабжение города Одессы» подписало со своей стороны договор на поставку газа с ООО «Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг"».