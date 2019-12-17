В Одессе заработала "скорая коммунальная помощь" 79 Новости

Для жителей домов, находящихся в управлении ЖКС Порто-Франковский» и ЖКС «Фонтанский», начала работу «скорая коммунальная помощь».

Об этом в ходе брифинга сообщил директор департамента городского хозяйства Жмитрий Жеман. По его словам, в случае аварии жителям достаточно набрать номер 15-01, чтобы в течение получаса получить помощь.

«Взаимодействие между жителями и аварийщиками будет осуществляться посредством нескольких звонков: сначала диспетчер колл-центра перезванивает с уведомлением, когда прибудет бригада, а это должно произойти в течение получаса, затем он сообщает заявителю о выполнении работ, чтобы человек мог проконтролировать, действительно ли это так», — рассказал Дмитрий Жеман.

Чиновник рассказал, что ежедневно на номер 15-01 поступает 15-20 заявок. Их обслуживают восемь бригад аварийной помощи. Однако далеко не во всех случаях «скорая коммунальная помощь» может решить проблемы самостоятельно.

«Если речь идет о какой-то серьезной проблеме, то после первоначальных действий, к примеру, по перекрытию воды, на месте составляется дефектный акт, который передает в ЖКС, и уже местные специалисты должны в течение 5 дней осуществить ремонтные работы», — отметил чиновник.

По словам Дмитрия Жемана, уже в следующий понедельник к сервису 15-01 подключат дома, находящиеся в управлении КП «ЖКС «Черемушки», затем и другие жилкоммунсервисы – «Вузовский», «Черноморский», «Хмельницкий», «Пересыпский».

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