В Одессе закупили новое оборудование в еврейскую больницу 64 Новости

В одесскую горбольницу №1 закупили новое медоборудование. Аппаратуру закупили за средства городского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Для больницы приобрели современные операционные столы с электроприводом, лапароскопическая стойка, мобильный рентген-аппарат, гистерорезектоскоп, видеогастроскоп, кардиодефибриллятор, мониторы пациента, кислородные концентраторы, электрокардиографы, микроскопы и новое лабораторное оборудование», — говорится в сообщении.

В больнице идет ремонт отделений нейрохирургии и гинекологии. В них установили энергосберегающие окна, заменили системы водоснабжения, канализации и электросетей.

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