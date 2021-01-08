В Одессе закрылись рынки, кафе, рестораны, кинотеатры и зоопарк

08.01.2021 13:21
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Новости

С 8 по 24 января в Одесской области вступили в силу новые карантинные ограничения.

В связи с локдауном закрыты торговый центр «Новый привоз», Староконный рынок, авторынок «Успех», непродуктовые магазины в ТЦ «Афина» и «Сити-центр». Не работают кафе, рестораны, кинотеатры и спортивные клубы.

Одесский зоопарк также заявил о закрытии на карантин.

Одесская мэрия сообщает, что ограничения на этот период будут касаться работы заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов навынос), развлекательных заведений, предприятий торговли непродовольственными товарами; работы учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий.

Также будут ограничены работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов и проведение массовых мероприятий.

Разрешается организация «новогодних елок» без концертов и проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей.

Не разрешается деятельность непродовольственных рынков, посещение учебных заведений, кроме детсадов.

На время действия усиленного карантина не предусматривается ограничение работы общественного транспорта — как городского, так и междугородного сообщения.

Также будет разрешена работа предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами и кормами.

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

Предполагается, что будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также заведения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи.

 

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