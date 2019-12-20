В Одессе загорелось общежитие из-за оставленного без присмотра телефона 27 Новости

В общежитии ОНУ №6 на ул. Довженко, 9А ночью произошел пожар. Загорелась комната, хозяйки которой на тот момент не было дома. Об этом рассказали в областной ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 4:52 утра. Диспетчеру сказали, что задымлен четвертый этаж девятиэтажного общежития. Вызову присвоили повышенный номер.

К приезду спасателей студенты успели потушить пожар водой из ведер. Площадь была небольшая — 1 кв. метр. Хозяйки комнаты в момент происшествия не было. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — аварийная работа мобильного телефона, оставленного на долгое время без присмотра.

Напомним, 4 декабря в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой,25 произошел пожар. Он унес жизни 16 человек. Предварительная причина возгорания — аварийная работа удлинителя.

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