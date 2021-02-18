В Одессе задержали взломщика с оружием и наркотиками 14 Новости

18 февраля в полицию поступило сообщение о неизвестных на автомобиле, которые пытаются мошенническим путем проникнуть в дома пенсионеров в селе Новые Беляры Лиманского района Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области.

Водитель обнаруженного там Mercedes, увидев сотрудников полиции, прибывших по вызову, начал убегать, наехав на двух из них.

После недолгого преследования правоохранители заблокировали правонарушителя в селе Фонтанка. В ходе проведения неотложного обыска в автомобиле был обнаружен пистолет Zoraki с патронами к нему, телескопическая палка, кастет, нож, а также сверток с веществом, внешне похожим на амфетамин.

37-летний иностранец, который уже имел проблемы с законом из-за похищения человека, был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейским, которым правонарушитель травмировал ноги, оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.ч. 1,2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Все изъятое направлено на экспертное исследование, а фигурант проверяется на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории региона.